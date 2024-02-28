Biyologlar Derneği eski Başkanı Hasan Sarpten, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, çok sayıda sivil toplum örgütünden oluşan Çevre Platformu'nun çam kese böceği dolayısıyla eylem yapacağını açıkladı.

Sarpten'in paylaşımı şöyle:

"Tarım Bakanı Kelle, sözde sivil toplumdan geliyor ama örgütleri dikkate almadan binlerce ağacın kurumasına göz yumuyor. 6 aydır yaptığımız tüm uyarılara ve kendiyle görüşme talebimize rağmen umursamadı. Türlü yoldan diyalog kurmaya çalıştık kaale bile almadı. Hatta 2 kez, çeşitli aracılarla bir şekil randevu almamıza rağmen bizi kapısında bekletip görüşmedi. Ancak, iş işten geçip bu yıl da felaket yaşanınca arayıp bugün sabah görüşmeye çağırdı. Artık gerek yok her şey ortada, şimdi eylem zamanı!

Bugün çok sayıda sivil toplum örgütünden oluşan ÇEVRE PLATFORMU tarafından basına süreçle ilgili kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı. Yarın (persembe) 16.00 da sivil toplum felaketin en yoğun yaşandığı Lefke'de buluşuyor ve eylemlilik sürecini başlatıyoruz. Ardından, 1 Mart Cuma sabahı 10.00'da bu ağaç ve orman düşmanı sayın Kelle'yi protesto etmek ve onun için hazırladığımız hediyesini takdim etmek üzere Tarım Bakanlığı'nın kapısında olacağız.

Bu "dumansız yangına" karşı bizim gibi, ciğeri yanan herkesi bekleriz. Görüşecek, yüzleşecek yüzü varsa elbette sayın Bakanı da..."