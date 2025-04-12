Yapılan ortak açıklamada, sorunun artık kronikleşmiş, çevreye ve insan sağlığına zararları göz ardı edilen bir halk sağlığı krizine dönüştüğü vurgulandı.

Açıklamada, Güngör’de çıkan dumanın içerisinde; ağır metal, dioksin, furanlar, karbon monoksit, partikül madde ve daha birçok toksik bileşenin yer alabileceğine dikkat çekilerek, bu maddelerin, yalnızca kısa vadede göz yanması, boğaz tahrişi, baş ağrısı gibi semptomlara yol açmakla kalmadığı; uzun vadede solunum yolu hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, bağışıklık sistemi baskılanması ve bazı kanser türleriyle ilişkili olduğuna dikkat çekildi.

Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalıkları olan bireylerin bu durumdan daha fazla etkilendikleri kaydedilen açıklamada, konunun toplumsal bir sağlık sorunu olduğu ve sağlıklı çevrenin, anayasal bir hak olduğu hatırlatıldı.

-“Yetkililere açık çağrımızdır…”

Yetkililere önlem alma çağrısında bulunulan açıklamada şunlara yer verildi:

“Güngör Katı Atık Depolama Alanı’ndaki yangın riski ve duman yayılımı derhal bilimsel yöntemlerle kontrol altına alınmalı, halk sağlığını tehdit eden bu ortamın yaratılmasına yol açan ihmal ve sorumsuzluklar kamuoyu önünde açıklanmalı, hükümet etmeye çalışanlar hesap vermelidir.

Bu bölgede yaşayan bireyler için düzenli sağlık taramaları yapılmalı, uzun vadede çevre ve halk sağlığını koruyacak sürdürülebilir atık yönetim politikaları acilen hayata geçirilmelidir.

Sağlık, sadece hastanelerde değil; havada, suda, toprakta korunur. Bu memleketin havasını da insanını da korumak hepimizin sorumluluğudur.”

Açıklamada imzası olan kuruluşlar şöyle: Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp iş), Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Şehir Plancıları Odası, Bio-Der, Yeşil Barış Hareketi, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Lefke Tanıtma ve Çevre Derneği, KEMA Vakfı.