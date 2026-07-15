Bunlar da ilginizi çekebilir

Yarışmaya katılmak isteyen sporcuların, organizasyon tarafından paylaşılan kayıt formunu doldurarak başvurularını tamamlamaları gerektiği belirtildi. Detaylı bilgi ve kayıt formuna ilgili bağlantı üzerinden ulaşılabilecek.

Yarışta dereceye giren sporcuların ödülleri ise saat 20.15'te Millet Bahçesi Amfisi'nde düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Saat 18.30'da Millet Bahçesi'nden başlayacak olan 10 kilometrelik koşu, yine aynı noktada sona erecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 50'nci, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) 68'inci kuruluş ve Kıbrıs'ın fethinin 455'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü "01 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu" gerçekleştirilecek.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.