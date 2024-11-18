Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 Kasım 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, Chivas Regal marka viskilerin Lot numarası "LKWT2991" olan partilerinde, "Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Alkol ve Hacmen Alkol Düşüklüğü" tespit edildiği bildirildi. Bu durum üzerine ürünlerin piyasadan geri çekilmesi yönünde çalışma başlatıldığı belirtildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (TSHD), bu ürünlerin KKTC'ye de ithal edildiğini ve piyasaya arz edildiğini açıklayarak, tüketicileri uyardı. İlgili firmalar bilgilendirilmiş olup, ithalatçı firmalar tarafından geri çekme işlemlerine başlanmıştır. Sağlık Bakanlığı, söz konusu ürünü satın alan kişilerin ürünü tüketmemeleri ve satış noktalarına iade etmeleri gerektiğini önemle vurguladı.

Bu çerçevede, tüketicilerin sağlık riskleriyle karşılaşmamaları adına, Lot numarası "LKWT2991" olan Chivas Regal marka viskilerin kontrol edilmesi ve derhal iade edilmesi çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan tam açıklama şöyle:

"11.11.2024 tarihinde T.C Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesi olan https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/gkd sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar bölümünde Chivas Regal Lot numarası LKWT 2991 olan viski çeşitlerinde "Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Alkol ve Hacmen Alkol Düşüklüğü " tespit edildiğini kamuoyuna bildirilmiştir. Bu tespit nedeniyle dağıtımı yapılan ülkelerde piyasadan geri çekilmesine dair çalışmalar başlatılmıştır. Geri çağırma kapsamında olan ürünün Lot numarası LKWT2991’dir.

Ürün KKTC’ye de ithal edilmiş olup, piyasaya arz edilmiştir. TSHD olarak ilgili firmalar bilgilendirilmiş, ithalatçı firmalar tarafından piyasadan geri çekme işlemleri başlatılmıştır. Söz konusu ürünü hali hazırda satın almış olan tüketicilerin, ürünü tüketmemeleri ve satış noktalarına iade etmeleri önemle duyurulur.



Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi"