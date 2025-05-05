SALDIRGANIN EMNİYET'TEKİ İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

16 YIL CEZAEVİNDE KALMIŞ PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgusuna devam edilen ve 1 gün ek gözetim izni alınan şüpheli Selçuk Tengioğlu’nun poliste yapılan sorgusunda olayı planlamadığını ve bir anda yapmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Polis soruşturması sonucunda Selçuk Tengioğlu’nun geçmişte 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl cezaevinde kaldığı, bir süre Adana’da psikolojik tedavisi gördüğü belirlendi.

MARANGOZLUK BULAŞIKÇILIK VE BOYACILIK İŞLERİNDE ÇALIŞMIŞ



Şüphelinin geçmişte boyacılık ve marangozluk gibi işlerde çalıştığı belirlenirken, son dönemde Alanya’da bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi. Şüphelinin ifadesinde sezon açılması nedeniyle bu olay meydana gelmeseydi, yakın zamanda Alanya’ya çalışmak için gideceğini söylediği belirtildi.

KAHVALTI YAPIP AKM’NİN ÖNÜNE GİTMİŞ



Şüphelinin ifadesinde sabah saatlerinde kaldığı apart otelde kahvaltı yaptıktan sonra sempatisinin de olduğu Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılmak için AKM’nin bulunduğu Taksim Meydanı’na geldiğini söylediği öğrenildi.

"ÖZGÜR ÖZEL’İ BİR ANDA GÖRÜNCE ANLIK OLARAK KARAR VERDİM"



Olay günü AKM’nin içine hiç girmediğin sürekli dışarıda olduğunu söyleyen şüphelinin Özgür Özel’in bir anda çok yakınına geldiğini fark ettiğini belirterek "Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım" dediği öğrenildi.