Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyeti Genel Merkez’de kabul etti. Ziyarette, CHP Lideri Özgür Özel, CTP’nin Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkan seçilen Sıla Usar İncirli’yi tebrik etti. İncirli de aynı tarihlerde CHP kurultayında Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel’e başarı dileklerini iletti. Özel ayrıca, CTP’nin 55. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

Görüşmede iki parti arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel gelişmeler ve ortak siyasi perspektifler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Karşılıklı dayanışma ve iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

CTP heyetinde, İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, MYK üyeleri Ürün Solyalı, Fazilet Özdenefe ve Feriha Tel eşlik etti.

CHP heyetinde ise Özel’e Parti Meclisi Üyesi Necati Yağcı, CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü ve Dış İlişkiler Uzmanı Enver Ömür Polat eşlik etti.

Ziyaret samimi bir atmosferde gerçekleşti ve karşılıklı temennilerle sona erdi.