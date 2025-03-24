Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2025 seçim sürecinde kritik bir virajı geride bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından parti içinde başlatılan aday belirleme süreci tamamlandı.

Bugün gerçekleşen ön seçimde milyonlarca yurttaş sandık başına gitti. CHP, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla İmamoğlu’nun partinin resmî cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etti.

15 MİLYONA YAKIN KİŞİ OY KULLANDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de yaptığı açıklamada, “dayanışma oyları” da dahil olmak üzere yaklaşık 15 milyon yurttaşın ön seçimde oy kullandığını belirtti. CHP örgütlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve birçok vatandaşın desteğiyle yapılan bu geniş katılımlı oylamada Ekrem İmamoğlu açık ara farkla partinin adayı seçildi.

Ön seçim sürecinde dijital platformlar ve kent meydanlarında kurulan seçim noktaları aracılığıyla oylar toplandı. Parti yönetimi, bu yöntemle tabanın iradesini doğrudan sandığa yansıttığını ifade etti.

CHP'DEN "GENÇLİK" VURGULU AÇIKLAMA

Partinin resmî X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda İmamoğlu’nun “Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var!” sözlerine yer verildi. Bu açıklama, yalnızca CHP’liler değil, muhalefet cephesinde de geniş yankı uyandırdı. Paylaşım kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşarak gündem oldu.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla siyasi atmosferin sertleştiği bir dönemde gelen bu açıklama, seçim sürecinin daha da hareketleneceğinin işareti olarak yorumlandı. CHP'nin kararının, iktidar-muhalefet dengesini önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.