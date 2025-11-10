Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada gerekçeli karar açıklandı.

Gerekçeli kararda, "Davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer yok." denildi.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINIYOR

Mahkeme, dosyada istinaf yolunun açık olduğuna hükmetti.

Davacıların avukatı, dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı.

KURULTAY DAVASI NEDİR?

Davanın geçmişi 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'a dayanıyor.

Hatay'ın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından 38'inci Olağan Kurultay'a şaibe karıştırıldığı iddia edilmiş; delegelerin oylarını rüşvet karşılığında satın alındığı öne sürülerek farklı mahkemelerde dava açılmıştı.

Bu davalar 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

DAVACILARDAN "KILIÇDAROĞLU DÖNSÜN" TALEBİ

Davacılar, oylamaya rüşvet ve hile karıştırıldığını öne sürüp, delege iradesinin sakatlandığını savunuyor.

Kurultayın yok hükmünde (mutlak butlan) sayılmasını isteyen davacılar, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesi gerektiğini savunuyor.

Aynı davacılar ayrıca 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'ın da iptal edilmesi gerektiğini iddia ediyor.

TEDBİR KARARLARI REDDEDİLDİ

Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki ilk duruşma 26 Mayıs günü görüldü.

Davalıların ilk duruşmadaki ihtiyati tedbir talebi reddedildi, duruşma 30 Haziran'a ertelendi.

30 Haziran'daki duruşmaya kısa bir süre kala tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 11 kişi hakkında "CHP delegelerine oy karşılığında para verildiği" iddiasına yönelik iddianame tamamlandı.

"GÖREVSİZLİK" KARARINA İTİRAZ

Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosya üzerinde görevsizlik kararı verildi. Dosya Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevsizlik kararına itiraz ederken, 38'inci Olağan Kurultay'ın iptali için açılan dava da bu itirazın sonucunun beklenmesi için 8 Eylül'e ertelendi.

Aynı davanın günü daha sonra 15 Eylül'e alındı.

15 EYLÜL'DE TALEPLERE RET, DAVAYA ERTELEME KARARI

15 Eylül gününe gelindiğinde gözler bir kez daha Ankara'daki 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne çevrilmişti.

Davacı vekilleri bu duruşmada da bir kez daha ihtiyati tedbir talebinde bulunmuş, mahkeme heyeti bu talebi reddetmişti.

Mahkeme ayrıca davaya konu her iki kurultayda oy kullanan delegelerin isimlerinin bir sonraki duruşmaya kadar hazır edilmesini istemişti.