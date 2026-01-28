İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı.

Raporda, tutuklu bulunan sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı ve iş insanı Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut’un uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Öte yandan Melis Sabah, Deniz Berk Cengiz, Emre Yalçın, Fatih Gürdeğir, Gökmen Gürdeğir, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Murat Sönmez, Ali Gürbüz, Orhan Aydın ve Yoldaş Ulaş Yağmur'un testinin de pozitif olduğu belirlendi.

Ünlü oyuncu Can Yaman ve Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç’un uyuşturucu testi ise negatif çıktı. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi.