"Güz Gülleri", "Hazin Geliyor" gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan Hakan Taşıyan, 2020 yılında ölümden dönmüş ve uzun bir süre hastanede tedavi gördü. Böbrek ve karaciğer nakli bekleyen Taşıyan'a böbrek nakli için kız kardeşi donör oldu.

HEM BÖBREK HEM KARACİĞER NAKLİ OLMUŞTU

İzmir'den de uygun karaciğer bulunmasıyla ünlü şarkıcıya hem karaciğer hem de böbrek nakli yapıldı. Yoğun bir tedavi süreci geçiren Taşıyan, günden güne sağlığına kavuştu.

Geçirdiği operasyonlardan sonra gözlerden uzakta olan 52 yaşındaki Hakan Taşıyan'dan üzen haber geldi.

DURUMU KRİTİK

Önceki gün kalp krizi geçiren Hakan Taşıyan, apar topar hastaneye kaldırıldı. Daha önce kalp ve böbrek nakli olduğu için doktorların anjiyo yapıp yapmamakta tereddüt ettiği ünlü şarkıcının durumunun kritik olduğu ortaya çıktı.

CUHMURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Sabah'ın haberine göre; Taşıyan'ın sağlık durumunun değerlendirilmesi ve uygulanacak tedavi için doktorlar kurulu toplanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ünlü şarkıcı için devreye girdi ve gerekli her şeyin yapılması talimatını verdi.