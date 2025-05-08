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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler de, CHP'nin olağan kurultayının iptali için dava açmıştı.

İfade verenler arasında İstanbul'da Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da yer alıyor.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 36 kişinin tanıklığına başvuruldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 124 şüphelinin ifade işlemleri devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

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