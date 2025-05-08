CHP kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına yönelik soruşturma sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 124 şüphelinin ifade işlemleri devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.
Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.
Soruşturma kapsamında bugüne kadar 36 kişinin tanıklığına başvuruldu.
Tanık ifadelerinde adı geçen 90 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.
İfade verenler arasında İstanbul'da Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu da yer alıyor.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler de, CHP'nin olağan kurultayının iptali için dava açmıştı.
Dosyalar Ankara 42'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.
Davada mahkeme ikinci duruşmayı 26 Mayıs'a ertelemişti.