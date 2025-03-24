CHP'nin 6 Nisan'da yapacağı olağanüstü kurultayın iptali için Lütfü Savaş ile kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan mahkemeye başvurdu.

Savaş ve delegelerin avukatının, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçede; ﻿söz konusu olağanüstü kurultay çağrısının, 38. Olağan Kurultay sonucunda oluşan mevcut genel merkez yönetimi tarafından yapıldığı, bu çağrının usul ve esas hatalarıyla malul olduğu, o nedenle kurultayın sonuçları ve parti organlarının hukuken yok hükmünde bulunduğu savunuldu.

Olağan kurultayın iptaline ilişkin olarak Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer delegelerin açmış oldukları kurultay iptal davaları ile yargı sürecinin devam ettiği aktarılan dilekçede, 38. Olağan Kurultay sürecinde gerçekleştirilen bazı işlemler ve uygulamalara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ceza soruşturmasının da devam ettiği kaydedildi.



Dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Bu soruşturma, kurultayın sadece hukuki değil, aynı zamanda ceza hukuku bakımından da sakatlandığını göstermektedir. Tüm bu nedenlerle mevcut Genel Merkez yönetimi yetkisizdir ve yaptığı kurultay çağrısı mutlak butlanla sakattır. Bu çağrı, parti tüzüğüne, siyasi partiler mevzuatına ve hukukun genel ilkelerine aykırı olup tam kanunsuzdur ve yok hükmündedir. Bu itibarla 6 Nisan 2025 tarihinde yapılması planlanan 21. Olağanüstü Kurultay’ın yok hükmünde sayılması halinde yetkisiz organlarca geçersiz bir karar doğrultusunda kanunsuz olarak yapılmaya çalışıldığı dikkate alınarak, kurultayın iptaline ve seçim sürecine ilişkin işlemlerin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."

Savaş, CHP'nin 2023 yılında gerçekleştirdiği kurultayın da şaibeli olduğu iddiasıyla dava açmış, yönetimin görevden uzaklaştırılmasını talep etmişti. Ancak o talebi reddedilmişti.

Lütfü Savaş şubat ayında ise, CHP kurultayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tanık olarak ifade vermiş, delegelerin manipüle edildiğini savunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mart Cuma günü Saraçhane'de yaptığı açıklamada olağanüstü kurultay kararı aldıklarını söylemişti.

Özel, olağanüstü kurultay kararı alınmasıydı CHP'ye kayyum atanacağını da iddia etmişti.