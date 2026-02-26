TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in de katılımıyla TBMM Tören Salonunda şehit aileleri ve gazilerle gerçekleştirilen iftar programında konuşan Çiftçi, “Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürkler'in burada bulunması da ayrı bir anlam taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının mücadelesi ile Anadolu'nun istiklal mücadelesinin aynı ruhun tezahürü ve aynı bayrağın gölgesinde, aynı duanın içinde birleşen bir kader birliği olduğunu söyleyen Çiftçi şöyle devam etti:

“Şehit aileleri en kıymetli emanettir. Şehitler bayrağı yere düşürmemek için canlarını feda ediyor. Şehitlerimiz, bu topraklara kanlarıyla mühür basan serdengeçtilerdir. Onların emanetleri, başımızın tacı, gönlümüzün en kıymetli yerindedir. Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın her fırsatta ifade buyurdukları gibi sizlere her alanda sahip çıkmak bizlerin en asli vazifelerinden biridir. İçişleri Bakanlığı olarak bizler de aynı şuurla hareket ediyor, şehit ailelerimizin her zaman yanında olmayı bir onur kabul ediyoruz.”