Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Türkiye saatiyle 20.17'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ ÜNLÜER: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depremin ardından ekiplerin saha taramalarına yönlendirildiğini ve an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Ünlüer sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim, Elbistan İlçemizde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."