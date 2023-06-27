Aydın’ın konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:

Merhaba Bugün bir kısım medyada çıkan sahilin kapatılması ile ilgili olarak bir kaç resim çektim.

Tüm vatandaşımızın sahil boyunca rahatça geçebileceği şekildedir herkes müsterih olsun. Herhangi bir kapalı durum yoktur. Yan tarafta da EMU beach vardır. ATV ler, motorlar cirit atıyor insanların hayatını tehlikeye sokuyor geceleri ise yazmaya kalem varmadı. Sırf askerimizi kötülemek için kasıtlı yayınları asla doğru bulmadığımı da belirtmek isterim. Dileyen herkesle yürüyüş yapabilir, dinlenebiliriz hem de GÜVEN içinde. Saygılar