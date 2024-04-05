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Yerli ürünlerden alınan 23 numunenin 22’si temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 numuneye rastlandı. Yeşilırmak köyü sakini Cevdet Atalar’a ait çilekte limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelere Devlet Laboratuvarında yapılan

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