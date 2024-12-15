Türk müziğine unutulmaz eserler kazandıran ve bir döneme damgasını vuran Kenan Küçüközcan, bir süredir kaldığı Erdemli Huzurevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Cenazeye sadece 5 kişi katıldı

Sanatçının cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Mersin'in Koyuncu Mahallesi'ndeki Çet Tepesi Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri'ne bağlı bir imam ve aynı birimde görevli 4 kişi tarafından kılındı. Sanatçı daha sonra kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Kenan Küçükozan kimdir?

14 Nisan 1947’de İstanbul’da dünyaya gelen Kenan Küçüközcan, küçük yaşlarda başladığı müzik kariyerinde 1970’li yıllarda büyük bir çıkış yakaladı. Çilli Bom, Askerliğim Bitince, Ayrı Yaşayan Kalpler gibi unutulmaz eserleri seslendiren sanatçı, Türkçe ve İngilizce besteleriyle dönemin müzik listelerinde önemli bir yer edindi.

1972 yılında “Yılın Ümit Veren Erkek Sanatçısı” seçilen Küçüközcan, kariyerinin zirve dönemlerinde Amerika’ya yerleşmiş ancak 1996’da Türkiye’ye geri dönmüştü. Son yıllarda ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelen sanatçı, yaklaşık 2 ay önce Mersin Erdemli Huzurevi’ne yerleşti.

Kenan Küçüközcan, Çilli Bom gibi ikonik eserlerin yanı sıra Benim Yarım Çok Güzeldir, Deli Oğlan, Senden Sonra gibi şarkılarıyla hafızalarda yer etti.