Yazılı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tavsiyesi doğrultusunda gerçekleştirdiği atamanın, Kıbrıs Türk tarafının rızası alınmadan yapıldığı ifade edildi. AB yetkililerinin bu adımı "güven tesis edilmesi" ve "kurumsal diyalog" amacıyla attığı yönündeki açıklamaların ise "samimiyetten uzak" olduğu savunuldu.

Bakanlık, Avrupa Birliği'nin Güney Kıbrıs'ı hukuka aykırı şekilde üye yaparak Kıbrıs konusunda taraf haline geldiğini öne sürerek, Kıbrıs Türk halkına izolasyonların kaldırılması yönünde verilen sözlerin tutulmadığını belirtti.

Açıklamada, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü yok sayan bir anlayışın adadaki iki taraf arasında eşit diyalog yürütemeyeceği ifade edilirken, Raffaele Fitto'nun geçmişte yaptığı açıklamaların da bu yaklaşımı yansıttığı ileri sürüldü.

Bakanlık, Fitto'nun veya AB'nin görevlendireceği herhangi bir temsilcinin KKTC açısından hiçbir resmi sıfat taşımadığını belirterek, KKTC'de faaliyet yürütmesinin ve Kıbrıs meselesine müdahil olmasının kabul edilmeyeceğini kaydetti.

Açıklamanın sonunda ise Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak adadaki iki ayrı devlet gerçeğinin kabul edilmesiyle mümkün olacağı vurgulandı. KKTC Dışişleri Bakanlığı, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü teyit edilmediği sürece herhangi bir müzakere sürecine katılmayacaklarını yineledi.