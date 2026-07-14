Trump, "İran’a tam abluka uygulayacağız, ancak bu sadece İran limanlarına gelen ve giden gemilerle veya İran kargosuyla ilgili herhangi bir şey taşıyan gemiler için geçerli olacak." dedi.

ABD Başkanı, "Orta Doğu liderleriyle yaptığımız son derece verimli görüşmelere dayanarak, çeşitli Körfez Devletlerinin ABD ile yapacakları Ticaret ve Yatırım Anlaşmalarının, %20’lik ABD Geri Ödeme Ücretinin (Boğaz geçiş ücreti) yerini almasına karar verdim. Bu yatırımlar muazzam olacak ancak aynı zamanda onlar ve gelecekleri için olağanüstü derecede faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Donald Trump ayrıca, "Bu yeni yatırımlar bu rakamı daha da artıracak ve fabrikaların, tesislerin ve ekipmanların tarihi seviyelerde ABD’ye akın ettiğini göreceğiz; bu da milyonlarca yüksek ücretli Amerikan iş imkanı yaratacaktır! Amerika yeniden kazanıyor, daha önce hiç olmadığı kadar kazanıyor." dedi.