İlaç kullanmaktansa doğal tedavileri tercih edenlerin sayısı giderek artıyor. Doğallığı seçenler sağlıklı beslenerek ve zararlı faktörlerden uzak durarak birçok hastalığı önlediklerini savunuyorlar. İstiridye mantarı doğal antibiyotik etkisi ile vücudu hastalıklara karşı zırh gibi koruyor. İstiridye mantarının faydalarını duyanlar bu mantarı çok daha sık tüketmeye başlıyor.

İSTİRİDYE MANTARININ FAYDALARI

DOĞAL ANTİOKSİDANDIR

Vücuttaki serbest radikaller hücrelerin yapısını bozarak kanser başta olmak üzere birçok hastalığa kapı aralar. İstiridye mantarı antioksidan özelliği sayesinde serbest radikaller ile mücadele ederek hücreleri koruma altına alır. Vücudu toksinlerden arındırır. Bağışıklık sistemini destekler ve güçlendirir. Bu özellikleri sayesinde kansere yakalanma riskini azaltır. Günümüzde kanser hastalarına reçete edilen ilaçların büyük çoğunluğunun içeriğinde istiridye mantarı da yer almaktadır.

CİNSEL GÜCÜ ARTIRIR

"En güçlü afrodizyak istiridyedir" tespiti bir şehir efsanesi değildir. İstiridye gerçekten de en güçlü afrodizyaktır, ona bu çekici özelliği çinko, fosfor ve iyot birlikteliği kazandırır.

BAKTERİ VE VİRÜSLERLE SAVAŞIR

İstiridye mantarı antibakteriyel özelliği sayesinde adeta doğal antibiyotik etkisi yaratır. Bakteri, mikrop ve virüslere karşı etkilidir. Vücudun savunma mekanizmasını olumsuz yönde etkileyen iltihap ile mücadele eder. Otoimmün hastalıklardaki kronik iltihabı azaltarak hastalıkların semptomlarını hafifletir.

KANSIZLIĞA İYİ GELİR

Yüksek oranda demir ve folat içeren istiridye mantarı anemi hastaları için ideal bir besindir. Düzenli olarak istiridye mantarı tüketmek kansızlık ve demir eksikliği sorununu ortadan kaldırır.

KOLESTEROLÜ DENGELER

İstiridye mantarı içeriğindeki lovastatin maddesi sayesinde kandaki kötü kolesterol değerlerinin düşmesinde etkilidir. Kolesterol seviyesinin ideal dengede kalmasına yardımcı olur. Yapılan araştırmalarda düzenli olarak istiridye mantarı tüketmenin kolesterol seviyesini %37 düşürdüğü gözlenmiştir. Ayrıca yine aynı çalışmada trigliserid seviyesinde %45 oranında düşüş sağladığı ortaya konmuştur. Günümüzde kolesterolü düşürmek amacıyla kullanılan ilaçların içerisine istiridye mantarı da bulunmaktadır.

YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRÜR

İstiridye mantarı içeriğindeki potasyum sayesinde tuzun vücuttaki olumsuz etkilerini azaltır. Bu durum yüksek tansiyonun düşmesini sağlar.

KABIZLIĞI GEÇİRİR

Bağırsak dostu besinler arasında yer alan istiridye mantarı yüksek lif oranı sayesinde sindirim sistemini düzenler. Kabızlık sorununa karşı doğa bir çözümdür.