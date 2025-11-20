Burun kanamaları her ailenin korkulu rüyası… Burun kaynaklı veya ikincil etki ile oluşan kanamalar olarak iki başlık altında inceleyebiliriz.

Çoğunlukla burnun ön kısmına ait yüzeysel damaların zarar görmesi ile meydana gelirler. Oldukça sık görülen klinik bir durum olup hem çocuğu hem de anne babayı endişelendirebilir. Aslında burun kanamalarının nedeni çoğunlukla basit sebepler olmasına rağmen genellikle ciddi ve endişe uyandıracak hastalıklar akla gelmektedir.

Çocuklarda burun kanamaları ebeveynler için oldukça mutsuzluk ve endişe verici durumlardır. Fakat çoğu burun kanamaları hafif kanamalardır ve burun girişine yakın yerlerden kaynaklanmaları nedeniyle kolaylıkla kontrol altına alınabilirler. Bunun yanında genellikle ikincil bir sebebe bağlı olarak ama oldukça ender görülen hayatı tehdit eder ölçüde şiddetli kanamaların da olabileceği akılda tutulmalıdır. Bu gibi durumlarda vakit kaybedilmeden hastane şartlarında müdahale edilmesi gerekmektedir.

Burnumuz vücudun en çok kanlanan organlarından birisidir. Burundan alınan havanın ısıtılması, nemlenmesi ve temizlenmesi işlevlerinde burun konkaları ve mukoza örtüsü rol oynar. Konkalar, halk arasında burun etleri diye bilinirler; bu dokuların kan dolaşımının artması veya azalmasıyla birlikte şişip inme özellikleri vardır. Mukoza örtüsü burun boşluğunu ve içindeki konkaları tümü ile kaplar. Mukoza örtüsünün üzerinde jel benzeri bir mukus tabakası bulunur. Burundaki nemin korunmasını sağlayarak mukozanın kurumasını önler.

Nasıl cildimiz sıyrıldığında ya da zedelendiğinde kanıyorsa, mukoza örtüsü zedelendiğinde de burun kanaması oluşur. Temel olarak sıcak-kuru havalar, enfeksiyonlar ve burun karıştırma gibi durumlar mukoza örtüsünün dayanıklılığını bozarak kılcal damarların açılmasına neden olurlar ve böylelikle kanamaya yol açarlar.

Başlıca nedenleri

Burun dokusuna ait sebepler:

*Alerjik hastalıklar: Kontrol altına alınmamış alerjik nezle burun mukozasını daha kolay kanayabilir hale getirir.

*Üst solunum yolu enfeksiyonları: Bu enfeksiyonlar sırasında da, burun mukozasının tahrişi sonucu kanamalar sıklıkla görülebilir.

*Burun mukozalarında kuruluk ve tahriş: Özellikle iç mekânlarda havanın kuru olduğu kış aylarında önem kazanır.

*Burun karıştırma: Çocuklarda en sık görülen nedenlerden biri de bu durumdur. Burundaki kaşıntı hissinin kakada var olan kurt yani barsak parazitin yarattığı klinik durumlarda da meydana gelebileceği dikkatlice ele alınmalıdır.

İkincil sebepler, sistemik hastalıklar:

*Kan hastalıkları, pıhtılaşma bozuklukları: Kanda trombosit denilen pıhtılaşma hücrelerini etkileyen tüm hastalıklar veya pıhtılaşma faktörlerindeki bozukluklar burun kanamasına yol açar. Burun kanamasının altında böyle ciddi bir neden varsa, başka yerlerden de kanamalar olacaktır ( Dişeti kanaması, kolay morarma, kesilen yerin uzun süre kanaması gibi…). Böyle bir durumdan şüphelenilmesi durumunda zaman geçirmeden çocuk doktoruna başvurulmalıdır.

*Burunda yabancı cisim: Çocukta tek taraflı, kötü kokulu bir akıntıyla birlikte olan burun kanamalarına minik parmakların burna soktuğu küçük bir cisim neden olabilir! Bu yüzden özelikle 3 yaş altı çocukların boncuk, kuru yemiş gibi küçük cisimlere ulaşmamalarını sağlamalıyız.

*Tansiyon yükseklikleri: İzole veya böbrek hastalıklarına bağlı meydana gelebilir.

*Damar yapısını bozan diyabet hastalığı ve ender görülen romatizmal hastalıkların seyri sırasında meydana gelebilir.

Yaklaşım nasıl olmalıdır?

Çocuğu sakinleştirerek başını öne eğip burnun ucunu sıkarak kanamanın durmasına yardımcı olunmalıdır. Bu şekilde 5 dakika beklenmelidir. Beraberinde kanamanın durup durmadığı kontrol edilmelidir. Kanama durmamışsa basınç uygulamaya devam edilmelidir. Yine de durmaz ise kulak burun boğaz uzmanı tarafından ilaçlı tampon kullanılması gerekli olacaktır.

Uzun süren ve sık tekrarlayan kanamalarda çocuk doktoru gerekli değerlendirmeleri yapacak, gerek gördüğü durumlarda bazı testler isteyecek veya çocuğun ikincil bir hastalığı olmaması halinde gerekirse kulak burun boğaz uzmanı tarafından görülüp kanama yaratan damarın küçük bir müdahale ile yakılması isteyebilecektir.