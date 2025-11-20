Kabulde bir konuşma yapan Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının uzun ve onurlu bir varoluş mücadelesi verdiğini vurgulayarak, “Bu mücadelenin temel taşlarını atan Merhum Dr. Fazıl Küçük, Merhum Rauf Raif Denktaş ve 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nda dönemin Türkiye Başbakanı Merhum Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Merhum Necmettin Erbakan’ın cesur ve kararlı duruşları sayesinde Ada’ya barış ve huzur gelmiştir” dedi.

Azerbaycan başta olmak üzere TÜRKPA üyesi kardeş ülkelerin tarih boyunca benzer varoluş mücadelelerinden geçtiğini hatırlatan Üstel, “Bu nedenle bizleri en iyi anlayan, acılarımızı ve umutlarımızı en derinden hisseden ülkelerin başında Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi gelmektedir. İlişkilerimizi daha da ileri taşımak ve Türk devletleri aile fotoğrafı içerisinde KKTC’nin görünürlüğünü artırmak için sizlerle daha sık bir araya gelmenin son derece önemli olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki dönemde temasların yoğunlaştırılacağını belirten Üstel, “Hem parlamentolar arası iş birliğini geliştirecek hem de halklarımız arasında güçlü bir gönül köprüsü kuracağız. İş dünyasını, kültürel kurumlarımızı, öğrencilerimizi, turizm ve ticaret camiasını daha sık bir araya getirerek; eğitimden ekonomiye, turizmden kültüre kadar her alanda iş birliklerimizi güçlendireceğiz. Hedefimiz nettir: KKTC’nin Türk dünyası içinde daha güçlü, daha görünür ve daha etkin bir konuma ulaşmasıdır. Bu yolda birlikte yürüyeceğimize inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan da kabulde yaptığı konuşmada, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği güçlü desteği vurgulayarak;”Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi olarak, tüm kurum ve imkanlarımızla KKTC’ye her alanda güçlü desteğimizi sürdürdüğümüzü özellikle ifade etmek isterim. Devlet başkanlarımızın Gabelen Zirvesi’nde kabul ettiği Tarihi Deklarasyon ’da iki maddede açıkça KKTC’ye atıfta bulunulması; Kuzey Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmanın hem devlet başkanları düzeyinde hem de parlamenter diplomasi boyutunda kararlılıkla sürdürüldüğünün somut bir göstergesidir. Bu, verdiğimiz desteğin en anlamlı örneklerinden biridir.”

KKTC Meclisi’nin TÜRKPA’da gözlemci üye statüsüne sahip olduğunu hatırlatan Hasan, “KKTC, genel kurul çalışmalarımızda, komisyonlarımızda ve tüm faaliyetlerimizde aktif olarak yer almaktadır. Tanınırlığın artırılması ve mevcut engellerin kaldırılması yönünde parlamenter diplomasinin sunduğu tüm imkanları en üst düzeyde kullanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.