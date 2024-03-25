Polisin açıklaması şöyle:

22 Kasım 2023 – 06 Şubat 2024 tarihleri arasında Gazimağusa’da, Ö.C.A.(E-32)’nın, birlikte ikamet ettiği arkadaşının annesini birçok kez telefonda arayarak ve mesaj atarak, oğlunun çeşitli rahatsızlıkları ve sorunları olduğu yönünde annesine yalan beyanda bulunmak suretiyle, vermiş olduğu banka hesaplarına para gönderilmesini sağlayıp, toplam 445,403 TL parayı annesinden sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.