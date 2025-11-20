LTB’den verilen bilgiye göre, Kızılbaş Parkı’nda 14.00-17.00 arasında yer alacak festival, çocuk hakları ve sorumlulukları konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenleniyor.

Festival Lefkoşa Türk Belediyesi ile SOS Çocukköyü Derneği iş birliği, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) katkılarıyla yapılacak.

Etkinlikte, CBA Basketbol Gösterileri, SOS Dans Grubu, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu, Cranberries Dance and Gym Center ve KKTC Cimnastik Federasyonu ekiplerinin gösterileri yer alacak.

Etkinlik boyunca, DJ Halil Erhan ile Kıbrıs DJ Akademi ekibinin performansı, ARUCAD ile sürpriz oyunlar, HASDER ile “Uçurtma ve Markutti Etkinliği”, survivor parkuru, mini futbol alanı, Okul Öncesi Eğitim Derneği ile “Hak ve Sorumluluklar Atölyesi” ve çeşitli çocuk oyunları düzenlenecek.