Evkaf İyilik Gönüllülerinin gerçekleştirdiği anlamlı etkinlikte çocuklarla eğlenceli vakit geçirilirken çeşitli hediyeler de verildi.

Yüz boyama ve palyaço gösterisi ile başlayan etkinlik, günümüz oyunlarının yanı sıra geleneksel oyunların oynanmasıyla devam etti. Okul bahçesine kurulan şişme oyun parkı ile de öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı.

Gerçekleştirdiği etkinliklerle çocukların mutluluğuna katkıda bulunan Evkaf, toplumda sosyal sorumluluk anlayışını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz.