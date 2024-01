Karakuş'un köşe yazısı...

Son dönemde pek çok ürün ve hizmette meydana gelen sürekli artan fiyatlar, halkı artık BIKTIRDI. Bu ekonomik belirsizlik temel ihtiyaçlar, gıda ve enerji gibi alanlardaki zamlar, halkının hayatını idame ettirmede zorlaştırıyor ve sıkıntıya sokuyor. Ekonomik olarak bu zorlu dönemde, her gün yapılan zamlar karşısında insanlar maliyet artışlarına karşı nasıl bir direnç göstermeli, bu durumu nasıl aşmalı diye soruyoruz siz SAYIN HÜKÜMET ERKANLARINA?

CEVAP…

1 LT SÜT 41.50 TL…

Bir ay geçmez 50 TL…

SÜT be bu SÜT. Bu ülkenin yerli üretimi olan temel bir gıda. Çocukların, yetişkinlerin, yaşlıların olmazsa olmazı. Ne diyelim bilemedik. Geçirmişler ilmiği halkın boynuna sık babam sık. Yetti be artık zamsız gün yok. Her Allah’ın günü yeni yeni fiyatlar ile halk boğuldu nefes alacak durumda değil . Çocukların masrafları karalanarak gidiyor. Eğitim deseniz artık eski zamanlarda olduğu gibi parası olan , evlat okutacak olmayan evde bırakacak. Sağlık desen keza, paranız varsa hayatta kalacaksınız yoksa ÖLECEKSİNİZ. Çünkü devleti aliyye mensupları sadece kendi menfaatlerinin peşinde.

Süt, temel bir besin kaynağı olduğu için fiyatındaki bu haksız ve anormal artış, geniş bir tüketici kitlesini etkilemektedir. Bu durum, tüketicilerin günlük yaşamlarını etkileyen bir mesele haline gelmiştir. Süt, protein ve kalsiyum gibi önemli besin maddelerini içerdiği için birçok aile ve çocukların gelişiminde de aktif rol oynadığı için , vazgeçilmez bir gıda maddesidir. Ancak, bu fiyatlar ile sütün erişilebilirliği azalacak belki de zor veya hiç alınamayacak ve ailelerin temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları daha zor hale gelecektir. Soruyoruz siz SAYIN HÜKÜMET ERKANLARINA?

Fırsatçılığın önüne geçilecekmiş. En büyük fırsatçılık kendilerinde varken , bunun gardını nasıl alacaklar, bu denetim mekanizmasını nasıl kuracaklar kendileri bile bilmez durumdalar. Dilin kemiği yok ki salla gitsin. 40 yıldır yaptığınız gibi. Balık baştan kokmaya devam ettiği sürece hangi fırsatçılığın önüne geçilecek şahsen ben anlamış değilim. “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır”. Sizin işiniz bundan ibaret. Söylemelerin tam tersini yapmak. Zaman kazanmak için martaval okumak, iş yapar gibi görünüp devletin çuvalından bol bol almak. Hal böyle olunca SÜT 41,50 TL mi , ET 600 TL’mi sizin zerre umurunuzda bile değil.

Halk süt et alamamış gıdaya erişimi zorlaşmış, toplumsal eşitsizlik var edilmiş sizleri asla rahatsız etmiyor . Yüksek fiyatlar, sosyal eşitsizlikleri derinleştirmiş ve toplumun genel refahını olumsuz etkilemiş sizleri asla rahatsız etmiyor. Sorsanız ÜLKE YÖNETİYORLARMIŞ … Düşük gelirli aileler, temel ihtiyaçları karşılamakta zorlanırken, orta sınıf da mali baskı altında kalıyorlar ama neymiş ÜLKE YÖNETİYORLARMIŞ . sizleri asla ilgilendiren bir durum değil. Sizler bu HALKI, bu EMEKÇİYİ kendi koltuklarınızdaki saltanatlığınızın, devam için gören bir tutam insandan ibaretsiniz.

Dünya piyasalarına sığınmayın, dövize sığınmayın bu ZAM’larda yerel politikaların rolünü de göz ardı edecek tüm halkı tenzih ederek söylüyorum APTAL bir toplum yoktur. Vergi politikalarınız, mali disiplin eksikliğiniz ve etkili fiyat kontrol mekanizmalarının olmaması, yerel düzeyde zamların artmasına işte böyle yol açıyor. Ayrıca, para politikalarındaki dengesizlikler ve kaynakların etkin kullanılmaması da unutmuş değiliz.

Sonuç olarak, durmak bilmeyen bu ZAMLARIN sorumlusu SADECE SİZLERSİNİZ HÜKÜMET EDENLER. Bu karmaşık kombinasyonun içerisinde olan ne yazık ki HALKA oluyor. ÇÖZÜM için kapsamlı , dengeli, halkını düşünen, ülkesi için çalışan, aldığı maaşı sonuna kadar hak eden , DEVLET ERKANIYIM diyen ve bunu baştan ayağa yapabilen , vizyon sahiplerinin işidir.



HALKI SÜT ALMAKTAN ACİZ KOYUP DA

MAL VARLIKLARINI TARTIŞANLARIN DEĞİL…



KARAKUŞ