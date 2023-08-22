Sık kullanılan ve belirli aralıklarla hijyeni sağlanmayan bazı eşyaların tuvaletten bile daha pis olduğu söyleniyor. Uzmanlar sağlıklarına dikkat etmeli konusunda vatandaşları uyarıyor. Bu eşyalar klozet kapağından kat kat daha kirli olabilir. İşte gün içerisinde çokça kullanılan o eşyalar...

BAKTERİLER 6 METRE UZAĞA DAĞILABİLİYOR!

Banyoda tuvaletleri temizlerken etrafa dağıtılan bakterilerin yaklaşık 6 metre uzağa kadar dağılabildiği açıklandı. Bu nedenle banyoda klozetin yakınında bulunan diş fırçasını kullanmak sağlık açısından son derece zararlıdır. Diş fırçalarının yerini değiştirmek veya kap içinde kullanmak gereklidir.

EN ÇOK YAPILAN HATA!

Kirli olabileceği yönünde uyarıda bulunulan bir eşya da buzdolabı oldu. Yiyecek ve içeceklerin saklandığı buzdolaplarında bakterilerin çoğalabileceğini belirten uzmanlar sık sık gerekli düzenlemelerin ve temizliğin yapılması gerektiğini belirtti. Öte yandan en sık yapılan hata ise buzdolabının sıcaklığının gerekenden daha yüksek olmasıdır. Sıcaklık ayalarını iyi belirlemek ve soğuk kalmasını sağlamak önemlidir.

TUVALET KLOZETİNDEN BİR MİLYON KAT KİRLİ OLABİLİR

Uzmanların uyarılarına göre; mutfak süngerleri temiz gibi görünse de evlerdeki en kirli eşyalardır. İnç kare başına 10 milyon bakteri ile sağlığınıza zarar verebilir. Uzmanlar, tuvalet klozetinden bir milyon kat daha kirli olabilen mutfak süngerlerini düzenli olarak değiştirmenizi tavsiye ediyor.

UZUN SÜRE KULLANMAK BAKTERİLERE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Duş başlıklarını uzun süre kullanmak bakterilere davetiye çıkarıyor. Musluklardaki bakterilerin insan sağlığına olumsuz etkisi de kanıtlandı. Duş başlıkları ve musluklar sık sık temizlenmelidir.

KAPI KOLLARINA DİKKAT!

Ev ve iş yerlerindeki kapı kolları maalesef en fazla bakterilerin olduğu alanlardan biridir. Özellikle ortak kullanım alanlarındaki kapı kollarına dokunurken iki defa düşünmeniz önerilir.