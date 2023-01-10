Binbir derde deva olarak görülen nar kış aylarının sevilerek tüketilen meyveleri arasında bulunuyor. Uzmanlar narın faydalarını belirterek kış boyunca sık sık tüketmeniz gerektiğini belirtiyorlar. Narın faydaları meyvenin içerisiyle sınırlı kalmıyor. Çöpe atılan nar kabukları faydaları da dudak uçuklatıyor. Nar kabuğunun faydalarını duyanlar bu kabukları ziyan etmiyor. İbrahim Saraçoğlu tarafından da sık sık önerilen nar kabuklarının çayı şifa deposu olarak görülüyor.

NAR KABUĞUNUN FAYDALARI

KALP HASTALIĞI VE DİYABET RİSKİNİ AZALTIYR

Nar kabukları, kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik durumlar için risk faktörlerini azaltabilir. Küçük, kısa süreli çalışmalarda, ek olarak alındığında nar kabuğu ekstresinin kan şekeri düzeylerini ve kalp sağlığının biyobelirteçlerini iyileştirdiği gösterilmiştir. Ancak bu alanda daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır.

İŞİTME KAYBINI ÖNLEYEBİLİR

Oksidatif stres, yaşa bağlı işitme kaybı söz konusu olduğunda katkıda bulunan bir faktördür. Nar kabukları, oksidatif hasara karşı korumaya yardımcı olan antioksidanlarda çok yüksek olduğundan, işitme kaybını önlemeye yardımcı olabilirler.

YÜKSEK ANTİOKSİDAN İÇERİR

Oksidatif stresin Alzheimer hastalığının gelişiminde rol oynadığı öne sürülmüştür. Nar kabukları antioksidanlarda yüksek olduğundan, bu durumdakilerde yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Nar kabuğu takviyesi içeren birden fazla hayvan çalışması umut verici sonuçlar göstermiştir, ancak daha fazla araştırmaya, özellikle insan çalışmalarına ihtiyaç vardır.

KANSER HÜCRELERİNİ SINIRLAR

Test tüpü çalışmaları, nar kabuğu ekstresinin meme, ağız, kolon, prostat ve karaciğer kanseri hücreleri dahil olmak üzere bazı kanser hücrelerinin büyümesini sınırladığını göstermiştir.

DİŞ VE DİŞ ETİ SAĞLIĞINA İYİ GELİR

30 sağlıklı gönüllünün katıldığı bir çalışmada, nar kabuğunun ağız gargarasında kullanıldığında plak oluşumunu önlemeye yardımcı olduğu gösterildi. Nar kabuğu özü, güçlü antibakteriyel aktiviteye sahiptir ve bazı araştırmalar, diş ve diş eti hastalıklarının tedavisine yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

BOĞAZ AĞRILARINI GEÇİRİR

Nar kabuğu, bazı kültürlerde boğaz ağrısını hafifletmek ve tedavi etmek için ağız gargarası olarak kullanılır. Nar kabuğunun antibakteriyel özellikleri bilim tarafından kabul edilirken, boğaz ağrısı tedavisinde etkinliğini doğrulayan çalışmalar eksiktir. Bu antibakteriyel özelliklerin bir başka faydası da yara iyileşmesine yardımcı olma ve enfeksiyonlarla savaşma yetenekleridir.

ARTRİT TEDAVİSİNE YARDIMCI OLUR

Romatoid artrit, eklemlerde iltihaplanmayı içeren otoimmün bir durumdur. Narın antioksidan özelliklerinden dolayı hastalığın şiddetini azaltmada rol oynayabileceği düşünülmektedir.