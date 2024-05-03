Bugün saat 15.00 sıralarında Ulukışla'da çöplük alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

Meydana gelen yangın sonucu; yaklaşık 100 dönümlük çöplük alan içerisindeki kuru otlar ile çöp ve molozlar yanarken, yangının rüzgarın etkisiyle çöplük alandan araziye sirayet etmesi sonucu, Niyazi Çelebi'ye ait 15 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar, 200 adet çit servi, 15 adet kızıl çam, 9 harnup, 1 zeytin ağacı ve 20 dönüm biçilmemiş arpa, Nesibe Çetinel'e ait 25 dönüm biçilmemiş arpa, sahipleri henüz tespit edilemeyen 55 dönüm biçilmemiş arpa, Nuray Özdemir'e ait 35 adet arı kovanı yanarak hasar gördü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, çöplük alan içerisinde yer yer yanma ve dumanlama devam ediyor.

Çöplük alanın çevre emniyeti iş makineleri ile alındı, tedbir amaçlı bölgede itfaiye ekipleri bekletiliyor.