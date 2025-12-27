Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 55’inci yılını “iktidarı devralma” hedefiyle kutladı. “Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla gerçekleştirilen geceye yoğun katılım oldu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar, “55 yıllık direniş ve mücadele bugün halkın örgütlü vicdanına dönüştü” dedi.

İncirli “Kıbrıs Türk halkı içinde tüm kesimlere güven veren kapsayıcı, kucaklayıcı, birleştirici ve sorunlara diyalog yoluyla çözümler üreten liderlik yapacağız” diyerek, “Halkımız CTP’yi istiyor, halkımız CTP’yi bekliyor” mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Toplumcu Demokrat Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler, Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzat İzcan, eski başbakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yabancı siyasi parti temsilcileri ayrıca parti üyeleri resepsiyona katıldı.

İncirli’den duygusal başlangıç

Gecede kürsüye çıkan Genel Başkan Sıla Usar İncirli, konuşmasına CTP’nin “ateşten gömlek” giydiği kuruluş yıllarına dair bir hatırlatmayla başladı. Osmanpaşa Caddesi’ndeki Mirata Apartmanı’nın arka kapılarından girilen günleri, Yenidüzen gazetesini ceketlerin içinde saklamak zorunda kalan parti emekçilerini ve “vatan haini” suçlamalarıyla karşı karşıya kalan kadroları anımsatan İncirli, salonda duygulu anlar yaşattı.

CTP’liler arasındaki güçlü bağı, “Biz birbirimizi sokakta bulmadık; en zor koşullarda bile ne partimizden ne yurdumuzdan ne de birbirimizden vazgeçtik” sözleriyle tanımlayan İncirli, 55 yıllık direniş ve mücadelenin bugün “halkın örgütlü vicdanı”na dönüştüğünü vurguladı.

“Bu yıkımı durduracağız”

Konuşmasında hükümete sert eleştiriler yönelten İncirli, ülkede ciddi bir yönetsel boşluk ve güvenlik krizi yaşandığını vurguladı. “Öyle bir başıbozukluk var ki; her gün başka bir karanlık ilişki ağı ortaya saçılıyor, çeteler ve tetikçiler sokaklarda kol geziyor” diyen İncirli, CTP’nin bu yıkımı durdurmak ve devleti yeniden halkın devleti yapmak için göreve hazır olduğunu söyledi.

Emek, üretim ve sosyal adalet vurgusu

İncirli, halkla kurulacak iktidarda emeğin sahipsiz kalmayacağını, üreticinin korunacağını ve gençlerin güvenceli istihdama kavuşacağını belirtti. Kazananın değil üretenin güçlü olduğu, üretime dayalı bir ekonomik düzen kuracaklarını ifade eden İncirli, “üreten toplum, yeşil ve dayanıklı ekonomi” hedefini paylaştı. Sıla Usar İncirli, kayıt dışılıkla mücadele, vergi adaletinin sağlanması ve nüfus planlamasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

İlk Adım: Nüfus sayımı ve hukuk devleti

“Nüfusunu bilmeyen bir devlet geleceğini planlayamaz” diyen İncirli, CTP iktidarının ilk adımının şeffaf, bilimsel ve kapsamlı bir nüfus sayımı olacağını belirtti. Eşitlik ilkesine dayalı, insan haklarını esas alan bir yurttaşlık düzeni kurulacağını söyleyen İncirli, belirsizlik ve keyfilik yerine hukuk, adalet ve öngörülebilirliğin hâkim olacağını ifade etti.

Kadınlar, gençler ve kamusal alanlar

Kooperatifçiliğin bu toprakların özü olduğunu dile getiren İncirli, yeni dönemde kadın üreticiden genç girişimciye kadar ortak üretimin ve adil paylaşımın destekleneceğini söyledi. İncirli, asgari ücretlinin alım gücünün enflasyon karşısında korunacağını, özel sektörde sendikalaşmayı teşvik edeceklerini vurguladı.

Eğitim, sağlık, enerji ve ulaşım gibi stratejik alanlarda kamunun güçlendirileceğini belirten İncirli, KIB-TEK, limanlar, havalimanları ve kamusal kurumların halk adına yönetileceğini söyledi. Eğitimin bir ayrıcalık değil eşit bir hak olduğunu ifade eden İncirli, sağlık hizmetlerine ve ilaca hızlı, güvenli ve eşit erişimin sağlanacağını kaydetti.

İncirli konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Kıbrıs Türk halkı içinde tüm kesimlere güven veren kapsayıcı, kucaklayıcı, birleştirici ve sorunlara diyalog yoluyla çözümler üreten liderlik yapacağız. Eğilip bükülmeden kararlı duracağız, tüm toplumu kucaklayacağız. Halkımız CTP’yi istiyor, halkımız CTP’yi bekliyor.”

“Bilgimiz ve cesaretimiz var”

Resepsiyonda konuşan Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi ise CTP’nin yalnızca bir siyasi parti değil, bu ülkenin mücadele, barış ve emek tarihinin taşıyıcısı olduğunu söyledi. Hedeflerinin küçük bir azınlığın değil, herkesin söz sahibi olduğu bir halk iktidarı kurmak olduğunu belirten Kişi, “Bilgimiz var, birikimimiz var, kadrolarımız var; en önemlisi de cesaretimiz var” dedi.

CTP Resepsiyonu’nda partinin kurucu üyelerinden Hüseyin Celal’e Genel Başkan Sıla Usar İncirli tarafından bir anı fotoğrafı armağan edildi. Resepsiyon, 55’inci Yıl pastasının kesilmesi ve partililerin “Birlikte Güçlüyüz” sloganları ile tamamlandı.