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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Asım Akansoy, Gündem Kıbrıs'ta Gizem Özgeç'in konuğu oldu. Türkiye'de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akansoy, Türkiye’de derin bir görüş ayrılığının yaşandığını belirtti.

Türkiye’nin ikiye bölünmüş bir durumla karşı karşıya olduğunu ve bir tarafın var olan durumun aynen devam etmesini isteyen çevrelerden oluştuğunu, bir diğer tarafın da Türkiye'deki sistemin bir değişime ihtiyaç duyduğunu ifade eden Akansoy, Millet İttifakı’nın ortaya koyduğu vaatlere dikkat çekti.

"MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR OYLARDA BİR YÜKSELİŞ VAR"

Milliyetçi ve muhafazakar oylarında yükseliş yaşandığını belirten Akansoy, "Yarış bu iki kamp arasında geçti" dedi. Akansoy, sağ görüşü temsil eden MHP, İYİ Parti ve ATA İttifakı’nın adayı olan Sinan Oğan’ın oylarında yükseliş yaşandığının gözlemlendiğini aktardı.

"SEÇİMİN SAKİN GEÇMESİ HEPSİNDEN ÖNEMLİDİR"

Seçimin kaos ortamında geçeceği yönündeki söylentilerin aksine katılımın yüksek ve demokratik teamüllerin ortaya çıktığı bir süreçte geçtiğini kaydeden Akansoy, oldukça sakin bir seçim yaşandığını ifade etti.

"EKONOMİK İSTİKRARIN SAĞLANABİLMESİ NEREDEYSE İMKANSIZ GÖRÜNÜYOR"

Türkiye’nin ekonomik politikasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Akansoy, “ Türkiye istikrarlı bir siyasal ve ekonomik düzene geçebilecek bir ortama ulaştı mı diye düşündüğümüzde ilk etapta henüz bunun ışığını göremediğimizde söylemek isterim. Çünkü bugün sabah borsa yine düşüşle açıldı, döviz yine yükseldi. Bu ekonomik politikayla sürdürülebilir bir ekonomik istikrarın sağlanabilmesi neredeyse imkansız görünüyor” dedi.

"ERDOĞAN'IN YÖNETİMİNİN NASIL BİR YÖNETİM OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

"Erdoğan'ın yönetiminin nasıl bir yönetim olduğunu biliyoruz" ifadelerine yer veren Akansoy, yarın öbür gün yaşanabilecekler hakkında değerlendirme yapmanın kendileri için bir sürpriz olmadığını geçmişte baya bir deneyimleri olduklarını söyledi. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir politika izleyeceğinin ise belli olmadığını belirten Akansoy, "Biz yine durduğumuz yerde duruyoruz, yine ilkelerimize, halkımıza sahip çıkarak, halkın sorunlarını en iyi şekilde dile getirerek bu ciddiyetle ilişkilerimizi geliştireceğiz" dedi.

Akansoy, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından ilerleyen süreçte çalışacaklarını, konuşacaklarını ve Kıbrıslı Türklerin istenciğini dile getireceklerini belirtti.

"EN ÇOK KONUŞULAN KONU GÖÇTÜR, GENÇLERİN GÖÇÜDÜR..."

Ayakları üzerinde duran Kıbrıslı Türk otoritesinin arzulanan amaç olduğunu belirten Akansoy, "İnsanlarımız, bugün bu ülkede dünyaya entegre olmak istiyor. Yüzleri bu noktada daha huzurlu olsun, daha çok gülsün istiyorlar. Çocuklar göç etmesin istiyorlar. En çok konuşulan konu göçtür. Gençlerin göçüdür... Dolayısıyla tüm bunların üzerine gidilebilecek formüller üretilebilir. Bunun için hem kendi yapımızda hem de Türkiye'yle dünyayla istişare ederek hak ve taleplerimizi ileriye taşıyacağız” diye konuştu.

"SAYIN ERDOĞAN'INDA BİR MESAJ ALMASINDA FAYDA VARDIR"

İlk yarıda çıkan oy oranlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a önemli bir mesaj verdiğini dile getiren Akansoy, "Bu aslında önemli bir mesajdır. Tepki olmaktan öte uygulanan politikada bir uyumsuzluk, memnuniyetsizlik var. Yoksa burada oturan adam niye kalksın Türkiye'de farklı bir tercihte bulunsun?" Türkiye'nin kendi iç meselesidir ama farklı bir tercihte bulunuyorsa uygulanan politikalardan, protokol düzeninden, bu dayatmalardan yaratılan istikrarsızlıklardan ciddi anlamda rahatsız bir kesim olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

"BİZ PARTİ İÇERİSİNDE BİR EĞİLİM ALDIK"

25 Mayıs'ta yapılan ara seçimlerle ilgili konuşan Akansoy, "Biz parti içerisinde bir eğilim aldık arkadaşlarımızı aradık görüşlerimizi aldık" şeklinde konuştu.

Akansoy, farklı görüşlerin olduğunu ve önemli olanın bu seçimde iddialı bir şekilde tavır ortaya koyabilmek, iddialı ve başarılı olmak olduğunu dile getirdi.

Bir milletvekilinin meclisteki aritmetiği değiştirmeyeceğini dile getiren Akansoy, " Merkez Yönetim Kurulu toplantımız var ve Salı akşam Parti Meclisi toplantımız var ve hedefimiz yarın akşam adayımızı açıklamak" şeklinde konuştu.

"HATA YAPMADAN PARTİ BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUYARAK HAREKET ETMEK İSTİYORUZ"

Milletvekilliği adayları arasında ismi öne çıkan Sami Özuslu ile ilgili ise Akansoy, şunları söyledi: "Sami Özuslu çok değerli bir arkadaşımız ama Sami'nin yanında diğer arkadaşlarımız da çok değerli. Burada biz hata yapmadan parti bütünlüğünü koruyarak hareket etmek istiyoruz" dedi.

"Asla ve asla CTP'de ben yaptım olur mantığı yoktur" diyen Akansoy, CTP'nin kolektif çalışan bir parti olduğunu ve bu kolektif yapının da biraz gecikmeler yaratabileceğini belirtti.

"Propaganda yönteminde CTP çok ağırlıklı bir şekilde sokakta olacak" diyen Akansoy, bu seçimde örgütlerin yarışacağını söyledi.