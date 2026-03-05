CTP, hükümeti bu kararın yaratacağı enflasyonist baskıyı ve sosyal tahribatı dikkate almaya, akaryakıt fiyatlandırma politikasını yeniden gözden geçirmeye ve halkın alım gücünü koruyacak somut önlemleri gecikmeden hayata geçirmeye çağırdı.

CTP Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, akaryakıta yapılan zam eleştirildi.

Akaryakıt ürünlerine yüzde 20’ye varan oranlarda yapılan zammın zaten ağır bir hayat pahalılığı altında alım gücünü koruma mücadelesi veren halk açısından son derece kaygı verici olduğu kaydedilen açıklamada, “Akaryakıt fiyatlarında böylesine yüksek oranlı bir artışın yalnızca ulaştırma maliyetlerini etkilemeyeceği açıktır. Üretimden taşımacılığa, tarımdan sanayiye, gıda fiyatlarından temel tüketim mallarına kadar ekonominin hemen her alanında zincirleme maliyet artışlarına yol açacaktır. Bu nedenle alınan kararın kısa süre içerisinde genel fiyat seviyesine yansıyarak enflasyonu daha da yukarı çekmesi ve hayat pahalılığını derinleştirmesi kaçınılmazdır.” ifadeleri kullanıldı.

Çalışanlar, emekliler ve dar gelirli kesimler için bu zamların yeni bir ekonomik darbe olduğu savunulan açıklamada, hükümet ekonomik yönetim konusunda öngörüsüz ve plansız olmakla suçlandı ve krizin faturasının bir kez daha halkın omuzlarına yüklendiği ileri sürüldü.

“Ekonomik yönetim; günü kurtarmaya yönelik zam kararlarıyla değil, maliyetleri dengeleyen, piyasayı öngörülebilir kılan ve halkın alım gücünü koruyan akılcı politikalarla yürütülmelidir. Aksi halde akaryakıta yapılan her zam, yalnızca pompa fiyatlarını değil, halkın mutfağını ve günlük yaşamını doğrudan etkilemeye devam edecektir.” denilen açıklamada, hükümet bu kararın yaratacağı enflasyonist baskıyı ve sosyal tahribatı dikkate almaya, akaryakıt fiyatlandırma politikasını yeniden gözden geçirmeye ve halkın alım gücünü koruyacak somut önlemleri gecikmeden hayata geçirmeye çağırıldı.

Açıklamada, “Ekonomik istikrarın ve toplumsal refahın yolu; zamlarla günü kurtaran bir anlayıştan değil, şeffaf, planlı ve halkın çıkarını önceleyen bir ekonomik yönetimden geçmektedir. Cumhuriyetçi Türk Partisi, halkımızın yaşam koşullarını daha da ağırlaştıracak bu tür kararların karşısında durmaya ve toplumun geniş kesimlerinin haklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.