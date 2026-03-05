Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Erhürman paylaşımında, rasyonel düşünen ve barışı savunan herkesin dünyada ve bölgede gerilimin daha fazla tırmanmaması için çağrı yaptığını belirtti.

Erhürman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Rasyonel düşünen ve barışı ve uygarlığı savunan herkes, dünyada ve bölgede gerilimin daha da tırmanmaması ve bir an önce diplomasi ve diyalog yoluyla uluslararası hukuk zemininde görüşmelere dönülmesi için çağrı yapıp, çaba gösteriyor. Tam da böyle bir dönemde, Yunanistan Savunma Bakanı Sn. Dendias'ın, Kıbrıs sorunu, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye ile ilgili son derece anlamsız açıklamalar yapması, en hafif tabiriyle, içinden geçtiğimiz dönemin gerektirdiği sorumluluk duygusuyla ve ciddiyetle bağdaşmamaktadır.”