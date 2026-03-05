DAÜ’den verilen bilgiye göre, “Global Exchange For Culinary Minds” başlığıyla ve “XCHANGE” temasıyla gerçekleştirilen ve gastronomi dünyasında bilgi paylaşımını ve akademik iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlayan forum, ulusal ve uluslararası düzeyde isimleri bir araya getirdi.

Gastronomi alanında sektörel yeniliklerin, güncel araştırmaların ve akademik bakış açılarının ele alındığı forum, katılımcılar arasında fikir alışverişlerine sahne oldu.

-“Ada mutfağı sadece vitrinde değil, mutfağın merkezinde yer almalı...”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, forumdaki konuşmasında gastronomi alanında akademik çalışmaların önemi, sektör-üniversite iş birliğinin güçlendirilmesi ve gastronominin geleceğine yön verecek bilimsel perspektifler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, sunumunda ada gastronomisinde yaşanan sorunları da değerlendirdi.

Uluslararası mutfak kültürüne karşı kendi mutfağını korumanın ve geliştirmenin yollarını ve yönlerini tespit eden bir panel yöneten Prof. Dr. Kılıç, 5 yıldızlı otel mutfaklarında ada mutfağının sadece vitrinde değil, mutfağın merkezinde yer alması gerektiğini kaydetti.