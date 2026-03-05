Törene Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, milletvekilleri, Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sofu Altınbaş ve üniversite mütevelli heyeti, Türkiye’den bazı milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşu ile başlayan tören, üniversitenin tanıtım filminin gösterilmesiyle devam etti.

Törende, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ve Üniversite Rektörü Prof. Dr. Behiye Çavuşoğlu konuşma yaptı.

Konuşmasının ardından Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sofu Altınbaş, TC Cumhurbaşkanı Yılmaz’a hediye takdiminde bulundu.

Dua okunmasının sonrasında protokolün katılımıyla butona basılarak, temel atıldı.

-Çavuşoğlu

Törende konuşan Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Behiye Çavuşoğlu, Şubat 2023’te faaliyetlerine başlayan üniversitenin kısa sürede önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, bugün 24 farklı ülkeden gelen öğrencisiyle uluslararası bir akademik topluluk haline geldiğini kaydetti.

Prof. Dr. Çavuşoğlu, temeli atılan yeni kampüsün üniversitenin büyüyen akademik kapasitesinin doğal bir sonucu olduğunu, yatırımın uluslararası standartlarda eğitim sunma kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Yeni kampüsünün özelliklerine ve modern kütüphane, laboratuvar, spor sahaları gibi olanaklarına dikkat çeken Çavuşoğlu, kampüsün tasarımında sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği ilkelerinin de gözetildiğini ifade etti.

“Atılan bu adım; bilgiyle büyüyen, bilimle yükselen ve geleceği şekillendirmeye aday güçlü bir üniversitenin temelidir” diyen Rektör Çavuşoğlu, Mütevelli Heyeti’ne, Altınbaş ailesine ve tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.