Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), “Biz Varız” sloganıyla Kuğulu Park’tan Sarayönü’ne yürüdü, yürüyüşe birçok sivil toplum örgütünden, dernekten, sendikadan ve siyasi partiden temsilciler katıldı.

Birçok farklı kesimden önemli bir kalabalığın katıldığı yürüyüşte CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu perde bu akşam yırtıldı, bundan sonra bu halkı görecekler, farklı fikirlerde olabiliriz ama ortaklaştığımız bir nokta var, biz bu ülkeyi seviyoruz” diye konuştu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yürüyüşün ardından Sarayönü Meydanı’nda bir konuşma yaparak, “Barış içinde bir arada yaşamak istiyoruz. Çocuklarımız için güzel bir gelecek istiyoruz… Çok şey istemiyoruz. Çocuklarımız için güzel günler istiyoruz” dedi.

Ülkedeki ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Erhürman, hükümeti eleştirdi; “Basiretsiz ve beceriksizlik almış başını gidiyor” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Büyük bir umursamazlıkla karşımıza geçip, sandalye oyunlarıyla, koltuk kapmaca oyunlarıyla vakit geçirmeye devam ediyorlar. Yağma yok. Bu halkın yavaş olduğuna bakmayın. Bu halk gönlü geniş bir halktır. Yavaş atın çiftesi de pek olur. Öyle bir çifte yiyeceksiniz ki nereden geldiğinizi şaşıracaksınız” açıklamasını yaptı.

“Hiç kimse bu halkı Sarayönü’ne hapsedemez” diyen Erhürman, açıklamasına şöyle devam etti:

“Hiç kimse bu halkı yok edemez. Kimsenin gücü yetmez. Varız ve var olacağız. Bu akşam başlıyoruz dedik. Bu bir başlangıç... Uzun bir süredir süren sessizliğin ardından ortaya çıkan bir başlangıç. Bu perde bu akşam yırtıldı, bundan sonrasını hep beraber görecekler, hep beraber göstereceğiz. Bundan sonrası geliyor, hazırlıklı olsunlar. Bu yolun sonunda hep birlikte gidecekler, hep birlikte geleceğiz ve bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz.”