Dernekten yapılan açıklamaya göre, heyet, ilk olarak Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer’i makamında ziyaret etti, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretler kapsamında ayrıca sırasıyla Seyhan Belediyesi Başkan Vekili Hasibe Akkan, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana İl Kültür Turizm Müdürü Emre Duru, Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram ziyaret edildi.

Heyet, bunun yanında, 5 Ocak Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resepsiyona katıldı.

Ziyaretlerde, Adana ili ile KKTC arasındaki kültürel, sosyal ve gönül bağlarının güçlendirilmesi, karşılıklı dayanışmanın arttırılması ve ileriye dönük ortak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Dernek Başkanı Aktaş, KKTC’de yaşayan Adanalıların bağlarını koruyup, düzenlenen etkinliklerle her zaman canlı tuttuklarını ifade etti. Aktaş, iki toplum arasındaki kardeşlik bağlarının korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.