CTP Girne İlçe Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şirketin sosyal sigorta prim borcunun 2 milyon 406 bin 830 TL’ye ulaştığı ve an itibariyle 140 bin 187 TL gecikme zammı işlediği ileri sürüldü.

Yapılandırma sonrasında dahi borcun ödenmediğinin görüldüğü iddia edilen açıklamada, halkın sırtına yüklenen bedelin giderek arttığı, bazı personelin sosyal sigorta primleri tam yatırılırken, bazı çalışanların primlerinin ise eksik yatırıldığı savunuldu.

Çalışanlar arasında yaratılan bu eşitsizliğin kabul edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, bu durumun derhal düzeltilmesi gerektiği, çalışanların haklarının Belediye iştiraki tarafından ihlal edilmemesi gerektiği ve maaşlarından kesilen primler eksiksiz yatırılması gerektiği belirtildi.

-“Sorumlular hesap vermeli…”

CTP açıklamasında ayrıca şunlara yer verildi:

“Öte yandan Girne İlçesi dahilinde Cumhuriyetçi Türk Partili Belediye Başkanları tarafından yönetilen diğer üç belediye olan; Girne, Çatalköy-Esentepe ve Dikmen belediyelerinin iştiraki konumunda hizmet vermeye devam eden şirketlerin Sosyal Sigortalar Dairesi’ne herhangi bir borcu bulunmadığını ve çalışanlarının primlerinin düzenli olarak, bir tamam yatırılmakta olduğunu kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz. Yalnızca bu durum bile mali disiplinsizlik ve kötü yönetimin kaçınılmaz olmadığını, doğru bir finansal anlayışla belediye iştiraklerinin hizmet verirken, diğer yandan sorumluluklarını da yerine getirebileceğini göstermektedir.

Lapta-Alsancak-Çamlıbel halkı, kötü mali yönetimin faturasını ödemek zorunda değildir. Kamusal hizmet vermekle yükümlü bir tüzel kişiliğin, kendi iştiraki olan bir şirkette çalışan emekçilerin en temel haklarını ihlal etmesi, asla hoş görülebilecek bir şey değildir. Al-Bel Yatırım Ltd.’nin içinde bulunduğu mali kriz ve sorumsuz yönetim anlayışının olumsuz sonuçları, ne halkın, ne de orada çalışan emekçilerin sırtına yüklenebilir. Bu borç yükünün nasıl oluştuğu şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmalı, sorumlular hesap vermeli ve bir an önce etkin bir mali yönetim anlayışı benimsenmelidir."

CTP Girne İlçe Başkanlığı bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğini ve halkın çıkarlarını korumak için gerekli tüm adımları atacağını da ifade etti.