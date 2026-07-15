İMO'dan verilen bilgiye göre, görüşmede, İMO'nun gündemindeki mesleki konular ile kamu yararını gözeten talep ve öneriler Başbakan Üstel'e iletildi.

Ziyaret sırasında; yapı güvenliğinin artırılması, ülkenin teknik kapasitesinin geliştirilmesi ve kamu kurumlarıyla yürütülen ortak projeler ele alındı. Bu kapsamda, mevcut iş birliklerinin daha etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlayacak önerileri içeren bir dosya Başbakan Ünal Üstel’e sunuldu.

Görüşmede, mühendislik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve güvenli yapılaşma süreçlerinin hayata geçirilmesi adına karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

İMO Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci, odanın, sahip olduğu bilimsel ve teknik birikimi devlet kurumlarıyla paylaşarak, kamu yararına çalışmaya kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.