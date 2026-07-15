Kardiyolog Dr. Gülgün Vaiz, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte sıcak çarpmasına karşı uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vaiz, sıcak çarpmasının vücudun aşırı sıcağa, 40 derece ve üzerindeki sıcaklıklara maruz kalması sonucu dengeleme mekanizmalarının bozulmasıyla ortaya çıktığını belirtti.

Sıcak çarpmasının hayatı tehdit eden acil bir durum olduğuna dikkat çeken Vaiz, özellikle yaşlılar, kalp hastaları ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin daha yüksek risk altında olduğunu ifade etti.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vaiz, sıcak çarpmasının belirtilerini; vücut sıcaklığının çok yükselmesi, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, yoğun halsizlik, bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, bayılma ve nabız yüksekliği olarak sıraladı.

NASIL KORUNURUZ?

Sıcak çarpmasından korunmak için özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca güneşe çıkılmaması gerektiğini belirten Vaiz, düzenli su tüketilmesini, açık renkli, bol ve ince kıyafetler giyilmesini, mümkün olduğunca klimalı ve serin ortamlarda bulunulmasını ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmasını önerdi.

Vaiz ayrıca alkol ve kafein tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini ifade etti.

Paylaşımının sonunda genel durumu iyi olmayan kişilerin vakit kaybetmeden ambulans çağırılarak acil servise yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.