CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Milletvekili Fide Kürşat, Ürün Solyalı, Filiz Besim, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer eşlik etti.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bölge muhtarlarının taleplerini dinledi. Muhtarların ülkenin durumuyla ilgili birçok veriye ve bilgiye sahip olduklarını belirten İncirli, günlük yaşamda karşılaşılan sıkıntılara da en çok muhtarların hakim olduğunun altını çizdi. İncirli, Güzelyurt bölgesinin sorunlarının başında sağlığın geldiğini belirterek “Güzelyurt Hastanesi gerçek bir hastane olmalı” dedi. Yüksek enflasyonun ciddi bir sorun haline geldiğini diğer taraftan ise çürümüş bir yapı olduğunu ifade eden İncirli, “Devlet gelirleri artmalı giderleri ise azalmalı. Biz bu çürümüş düzene, yolsuzluklara, kayıt dışılığa karşı mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

Muhtarlar ile sürekli ve sağlıklı iletişimin iyi yönetimin çok önemli bir ilkesi olduğunu, vatandaşa ulaşmakta ve günlük hayattaki sorunların pratik çözümlerinde muhtarlarla işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Sıla Usar İncirli, muhtarlık hizmetlerinin güven içinde yapılması, vatandaşa hızlı ve sorunsuz hizmet verilmesi için yasal ve uygulamada geliştirmeler yapılması gerektiğinin altını çizerek bu konularda muhtarlar ile birlikte çalıştıklarını belirtti.

İncirli, 2026 yılının seçim yılı olduğunu vurgulayarak “Bu düzen böyle gitmez. Biz iktidara hazırlanıyoruz. Bunu da halkla güçlü bir bağ kurarak yapıyoruz, komitelerimiz çalışıyor. Somut hedefler somut projeler hazırlıyoruz çünkü CTP halkla birlikte siyaset yapan bir partidir” dedi.

Gulamkadir: Muhtarlar toplumsal hizmetin temel yapı taşı

Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ise muhtarların ve bölge halkının taleplerinin önemine işaret ederek muhtarların sosyal güvence ve bina ihtiyacının giderilmesi gerektiğini söyledi ve muhtarların görevlerini yaparken güvende hissetmeleri gerektiğinin önemine vurgu yaptı. Yapılacak işlerin, iş birliği içerisinde konuşarak yapılması gerektiğini de dile Gulamkadir, muhtarların toplumsal hizmetin temel yapı taşı olduğunu vurguladı. Çağlar Gulamkadir, partizan değil liyakat sahibi insanların tarafında olacaklarının altını çizerek sözlerini muhtarların ve halkın yanında olduğu için Sıla Usar İncirli’ye teşekkür ederek tamamladı.

Bölge muhtarları ise böyle güzel bir etkinlikte Sıla Usar İncirli ile buluşmaktan çok memnun olduklarını dile getirerek taleplerinden bahsetti. Merkezi hükümetten ve yerel yönetimden yeterli desteği görmediklerini dile getiren muhtarlar kendileriyle sağlıklı diyalog kurulmadığını da belirtti ve bunun eksikliğinin vatandaşa yansıdığının altını çizdi.