Üstel’e Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Bakanlık yetkilileri de eşlik etti.

Üstel ve Dinçyürek, şantiye alanını gezerek, yapım süreci hakkında bilgi aldı.

- Üstel: “Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a kadar ihtiyaç duyulan sağlık merkezlerini yapacağız”

Başbakan Ünal Üstel, burada yaptığı konuşmada, bir sözü daha yerine getirmenin onurunu yaşadıklarını söyledi. Göreve geldikleri ilk günden beri sağlıkta yaşanan sorunlara çözüm üretmek amacıyla Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a kadar ihtiyaç duyulan sağlık merkezlerini planladıklarını belirten Üstel, Dikmen Sağlık Merkezi’nin de bu projelerden biri olduğunu kaydetti. Üstel, projelerin zamanında tamamlanması için denetimlerin süreceğini de söyledi.

Üstel, Dikmen’in her geçen gün büyüyen bir yerleşim bölgesi olduğunu ifade ederek, artan nüfus nedeniyle bölgeye hizmet verecek yeni bir sağlık merkezine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Merkezin yalnızca Dikmen’e değil, çevre köylere de hizmet vereceğini belirten Üstel, sağlık ocağının yılsonu tamamlanmadan bölge halkının hizmetine açılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Üstel, 2025 yılını sağlıkta temellerin atıldığı yıl, 2026’yı ise sağlık tesislerinin kapılarının halka açılacağı yıl olacağını belirterek, hükümetin önceliğinin seçim değil halka hizmet ve icraat olduğunu söyledi.

- “Hükümetimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Türkü’nün güvenliği için tüm tedbirleri aldı”

Türkiye Cumhuriyeti ile nisan ayında imzalanması planlanan Mali İş Birliği Protokolü’ndeki kaynakların eğitim, sağlık, altyapı, reel sektör ve enerji alanlarında kullanılacağını kaydeden Üstel, hükümetin çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğünü ifade etti.

Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Üstel, Körfez’de süren savaşın ülkeye de etkileri bulunduğunu belirterek, hükümetin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının rahatlığı ve güvenliği için gerekli tedbirleri aldığını kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın güvenlik konusunda yaptığı açıklamaları eleştiren Üstel, Rum tarafının çeşitli ülkeler tarafından askeri yığınak yapıldığını belirtti; “barut fıçısı” değerlendirmesinde bulundu. Üstel, buna karşın Türkiye’nin aldığı tedbirlerin eleştirilmesini doğru bulmadığını söyleyerek, Türkiye’nin 1960 anlaşmalarından doğan garantörlük hakkını kullandığını vurguladı.

Üstel, şap hastalığı konusunda da değerlendirmelerde bulunarak, hastalığın görülmesinin ardından ilgili bakanlığın gerekli tedbirleri aldığını söyledi; Türkiye’den sağlanan aşılarla hayvanların aşılandığını ve Kuzey’de hastalığa ilişkin iz kalmadığını kaydetti. Hastalığın Kuzey’e Güney’den geldiğini ifade eden Üstel, Güney’de hastalıkla mücadelenin sürdüğünü, “baş etmekte zorlandıklarını” belirtti.

- Dinçyürek: “Bölge halkına geniş sağlık hizmeti verebilecek bir merkezi yapmanın heyecanını taşıyoruz”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, yaklaşık bir yıl önce Başbakan’ın verdiği görev doğrultusunda Dikmen’de bölge halkına daha kapsamlı hizmet verecek yeni bir sağlık merkezinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi. Projelerin tamamlanmasının ardından finansmanın sağlandığını ve ihaleye çıkıldığını belirten Dinçyürek, bu merkezi bölgeye kazandırıyor olmaktan heyecan duyduklarını dile getirdi.

Dinçyürek, Başbakan’ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Dipkarpaz’dan Lefke’ye kadar sağlık merkezleri, sağlık ocakları ve hastanelerin ya yenilendiğini ya da inşa edildiğini belirtti. Yeni merkez ve hastanelerin teknolojik cihazlarla donatıldığını, insan kaynağının da güçlendirildiğini kaydeden Dinçyürek, gelecek aylarda yapılacak hemşirelik sınavlarıyla sağlık kadrolarının daha da destekleneceğini söyledi.

Dinçyürek, Dikmen Sağlık Merkezi’nin bölge halkının uzun süredir dile getirdiği bir ihtiyaç olduğunu da ifade etti; inşaatın bu aşamaya gelmesinde katkı koyanlara teşekkür etti.

- Bulduk: “18 Ekim öncesinde tamamlamayı planlıyoruz”

Bulduk İnşaat sahibi Fatih Bulduk ise Dikmen Sağlık Merkezi’nin yaklaşık 700 metrekarelik alana kurulduğunu söyledi; merkezde üç doktor odası, bir diş hekimi odası, laboratuvar, eczane, EKG odası, pansuman bölümü, ambulans merkezi, ilaç depoları ve müşahede alanlarının yer alacağını belirtti.

Teslim tarihinin 18 Ekim 2026 olduğunu ancak çalışmaları daha erken tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Bulduk, Sağlık Bakanlığı ile Planlama ve İnşaat Dairesi ile koordineli çalıştıklarını söyledi.

- Güçsav: “Bölge halkı olarak bu çalışmayı takdirle karşılıyoruz”

Aşağı Dikmen Muhtarı Kaan Güçsav da söz alarak, bölgede sağlık merkezinin eksikliğinin yaşandığını kaydetti; bölge halkı olarak çalışmaları takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Güçsav, bölgede sağlanan ambulans hizmeti için de teşekkürlerini sunarak, “2026 yılının sağlık yılı olacağı” sözünün yerine getirildiğinin görüldüğünü ifade etti.