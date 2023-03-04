CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve bazı milletvekilleri, Mağusa’daki okulları ziyaret etti,

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için taziye dileklerini iletti. Mağusa bölgesindeki okulların sıkıntılarını yerinde inceleme fırsatı yakalayan CTP heyeti, okul aile birlikleri yetkilileriyle de görüştü. Öğretmenlerle de görüş alışverişinde bulunan CTP heyeti, bundan sonra izlenilmesi gereken yol haritasını da tartışma fırsatı yakaladı.

CTP heyeti, Mağusa Belediyesi’nde, Mağusa bölgesi okullarının okul aile birlikleri yetkilileriyle görüştü, görüşmede Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da hazır bulundu. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa Türk Maarif Koleji ziyareti sırasında, Melekler Takımı için oluşturulan anı defterini de imzaladı.