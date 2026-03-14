CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, belediye başkanları ve çok fazla basın mensubunun katıldığı lansmanda, eşitlik ve dayanışma vurgusu yapıldı. Tanıtım filmi gösterimi ile başlayan lansman, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya’nın sunumu ile devam etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin konuşması ardından basın mensuplarının sorularına yanıt verilmesiyle tamamlandı.

Derya: ŞÖDAM önemli dönüm noktalarından biri

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezi hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Derya, sunumda, Şiddetli Önleme ve Danışma Merkezi (ŞÖDAM)’ni hayata geçirebilmek için uzun ve zor bir yoldan geçildiğini ifade ederek yürürlüğe girmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ve gururu dile getirdi. Şiddetle ilgili konuların kişisel değil siyasi ve ekonomik koşullar üzerinden şekillendiğini vurgulayan Derya, “Şiddeti yaratan unsur, sınıfsal ve cinsiyetler arası eşitsizliklerdir” dedi. Sunumunda, geniş kapsamlı istatistiklere yer veren Derya, sektörel cinsiyetçilik, emek ve istihdam politikalarındaki adaletsizlikler ile şiddet verileri arasındaki sosyolojik ve ekonomik bağları gösterdi. Kadın yoksullaşmasının ekonomik krizle birlikte derinleştiğini verilerle anlatan Doğuş Derya, “Eşitsizliğe karşı koruyucu ve önleyici yaklaşımlara olan ihtiyacın bilinciyle yürüdük” şeklinde konuşarak eşitlik sağlayıcı politikaların yürürlüğe girmesinin önemini vurguladı. Kadınların emeğinin her zaman görünmeyen emek olduğunu ve ekonomik değerinin göz önünde bulundurulmadığına da dikkat çeken Derya, TOCED verilerini detaylı bir şekilde paylaştı. Sunumunun devamında ŞÖDAM işleyişinden, personelin görevlerinden ve kimlerin başvurabileceğinden bahseden Doğuş Derya, ŞÖDAM’ın; şiddetin önlenmesi için koruyucu ve önleyici programlar geliştirip uygulayacağını, şiddet kültürüne karşı eğitim ve ekonomik güçlendirme çalışmaları düzenleyeceğini, şiddet gören veya şiddet riski altındaki kadınların korunması için destek sağlayacağını, yasal, psikolojik ve sağlık desteklerine erişime yardımcı olacağını, başvuru sahibinin ihtiyaç duyduğu kurumlara ulaşmasını sağlayacağını ifade etti. “ŞÖDAM insan ve kadın hakları açısından önemli dönüm noktalarından biri” diyen Derya, tüm belediyelerle iş birliğine açık olduklarını da vurguladı. Derya, merkeze, psikolojik, fiziksel, ekonomik, dijital veya cinsel şiddete maruz kalan, şiddet riski altında olduğunu düşünen, madde bağımlılığı, öfke kontrolü gibi konularda destek isteyen, hukuki, ekonomik ve sağlık hakları konusunda bilgi veya destek isteyen, polis, sosyal hizmetler, TOCED, sığınma evi, iş bulma kurumu ve hastane gibi kurumlara erişimi kısıtlı olanların başvurabileceğini söyledi.

İncirli: ŞÖDAM ile binlerce kadına umut ve güven veriyoruz

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli lansmanda yaptığı konuşmasında kadınların sadece cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa uğradığına dikkat çekerek “Ayrımcılığın en uç noktası şiddettir. Kadın cinayetleri de bunun bir parçasıdır. Şiddettin temelinde ise eşitsizliğin yattığını çok iyi biliyoruz ve mücadelemiz bu eşitsizliği ortadan kaldırmak içindir. Bu mücadeleyi hem sosyal hem ekonomik hem de siyasi alanda yürütüyoruz” dedi.

Kadınların kurumsal şekilde korunduğu ya da desteklendiği bir uygulamanın olmadığını fakat CTP Kadın Örgütü ile CTP’li belediyelerin bu eksikliği tamamlayarak çok önemli bir hizmet ortaya koyduğunu ifade eden İncirli, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İncirli, konuşmasının devamında ŞÖDAM’ın önemine ve değerine işaret ederek “Binlerce kadının gözü, kulağı bu işte olacak. Hep birlikte bu insanlara çok büyük bir umut ve güven vermiş olacağız. Kadınlar artık ŞÖDAM sayesinde kendilerini daha güvende hissedecekler” dedi. CTP iktidarında toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan politikaların hayata geçirileceğinin sözünü veren Sıla Usar, “CTP iktidarında toplumsal cinsiyet eşitliği vizyonumuzla birlikte bütün politikalarımızın şekillenmesi için büyük çaba harcayacağız” şeklinde konuştu.