Lefkoşa’daki Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Konferans Salonu’nda düzenlenen kurultay, "Eşitlik Solda, Direniş Yolda" sloganıyla toplandı. CTP milletvekili Doğuş Derya’nın yeniden Kadın Örgütü Başkanlığına seçildiği kurultayda, 12. dönem yönetim kurulları da belirlendi.

Kurultaya, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Fazilet Özdenefe, Şifa Çolakoğlu, Fide Kürşat, Erkut Şahali, Ürün Solyalı, Ongun Talat, Fikri Toros, Teberrüken Uluçay, Sami Özuslu ve Armağan Candan’ın yanı sıra güneyden POGO Genel Sekreteri Skevi Koukouma, POGO Organizasyon Sekreteri Eleni Evagorou, eski milletvekili Keti Klerides ile bölgelerden çok sayıda kadın üye ve sempatizan katıldı. Salondaki coşku, konuşmalar sırasında sık sık atılan sloganlarla daha da arttı. Kurultay, kadın mücadelesinde hayatını kaybeden kadınlar ve demokrasi şehitleri anısına saygı duruşuyla başladı. Divan oluşturulmasıyla devam eden kurultayda, Divan Başkanlığına Dudu Soyer, Divan üyeliklerine ise Tülin Murat ve Dünay Laçin seçildi.

Kadın Meclisi’nde görev yapacak isimler

Kurultayda, Kadın Meclisi’nde görev alacak isimler de belirlendi. Yeni dönemde görev yapacak isimler şöyle: “Aslı Murat, Ayşe Kaya, Ayşe Özdemirağ, Ayşe Yükselir, Bedia Balses, Bengül Envergil, Bengül Gargınsu, Bilen Sayılı, Gönül Candanal, Gülden Karakaya, Hatice Düzgün, Hatice Şeker Coşaner, Hülya Akbil, Kadriye Pire, Mine Karaca, Münevver Ebedi, Nesrin Kısaoğlu, Özay Kalyoncu, Pınar Taş, Seniye Özyöre, Simge Okburan, Tülay Sönmez, Umure Örs, Pakize Ermes, Zühre Civa ve Zeliş Sipahi.”