Polis memuru Serhan Yıldırım mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 21.03.2026 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli polis ekibince yapılan devriye esnasında şüpheli görülen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 11.04.2025 tarihinden itibaren 312 gündür KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, İçişleri Bakanlığından ifade temin edilmesi gerektiğini ve bu süre zarfında zanlının herhangi bir suça karışıp karışmadığı ile ilgili bir tahkikat yapılacağını söyledi. Polis, zanlı adına ihraç yazısı yazılması gerektiğini de kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.