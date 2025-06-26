Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade’nin beklenmedik vefatı nedeniyle boşalan Lefke İlçe Başkanlığı için gerçekleştirilen kongrede başkanlığa Tuncay Sarıyer seçildi. Kongreye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra Genel Sekreter Erkut Şahali, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve birçok milletvekili de katıldı. Kongrede CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Lefke İlçe Başkanlığına aday olan Burhan Eraslan ve başkanlığa seçilen Tuncay Sarıyer de konuşma gerçekleştirdi. Eraslan ile Sarıyer yaptıkları konuşmalarda mücadeleye vurgu yaptılar ve “Güzel günler için mücadele edeceğiz. Çalışacağız ve başaracağız” ifadelerini kullandılar.

Erhürman: Dünyayla ilişkilerde dibi gördüğümüz bir dönemi geride bıraktık

Konuşmasına, hayata gözlerini yuman CTP Lefke İlçesi eski Başkanı Vehit Nekipzade’yi anarak başlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Vehit abinin yeri doldurulamaz. Büyük bir kayıp. Saygıyla, sevgiyle ve özlemle anıyoruz” dedi. Ülke açısından dönüm noktası olan bir seçime gidildiğine işaret eden Erhürman, ülke tarihi açısından son beş yılda yaşanılanları hatırlattı. Hiçbir dönemde Cumhurbaşkanlığının uluslararası toplumla ilişkisinin bu kadar düşük seviyede olmadığına vurgu yapan Erhürman, “Dünyayla ilişkilerde dibi gördüğümüz bir dönemi geride bıraktık” dedi. “Bizi dünyayla koparan, dünyayla ilişkilerimizi sıkıntıya sokan bir dönem yaşandı” diyen Erhürman, tarihte ilk kez müzakeresiz bir dönem geçirildiğini kaydetti. Tufan Erhürman, “Biz Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini masaya koymak için adayız” diye ekledi.