Parti üyelerinin verdiği oylarla yönetim kuruluna girmeye hak kazanan üyeler, görev bölümünü dün akşam Devrim Barçın başkanlığında yaptı. Buna göre 40’ın dönem CTP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu’nda görevler şu şekilde belirlendi:
İlçe Sekreteri: Feriha Tel
Sayman: Hüda Avşaroğlu
Örgütlenme Sorumlusu: Ahmet Güneş
Sosyal Medya, Propaganda, Sosyal İlişkiler ve Organizasyon Sorumlusu: Mustafa Gürkan
Yerel Yönetimler Sorumlusu: Ali Alp Kolozali
Dış ilişkiler Sorumlusu: Arif Osum
Eğitim Sorumlusu: Hatice Düzgün
Faal Üye: Eda Aşan
Faal Üye: Dilan Aşan
Faal Üye: Öykü Akcan
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