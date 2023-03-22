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Ersin Tatar: Bende yamuk olmaz, zikzak olmaz

Ersin Tatar: Bende yamuk olmaz, zikzak olmaz

Parti üyelerinin verdiği oylarla yönetim kuruluna girmeye hak kazanan üyeler, görev bölümünü dün akşam Devrim Barçın başkanlığında yaptı. Buna göre 40’ın dönem CTP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu’nda görevler şu şekilde belirlendi:

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