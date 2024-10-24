Parti üyelerinin verdiği oylarla yönetim kuruluna girmeye hak kazanan üyeler, görev bölümünü dün akşam Devrim Barçın başkanlığında yaptı.
Buna göre 41’inci dönem CTP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu’nda görevler şu şekilde belirlendi:
Devrim Barçın – İlçe Başkanı
Mustafa Gürkan – İlçe Sekreteri
Ahmet Güneş – Örgütlenme Sorumlusu
Hüda Avşaroğlu – Sayman
Öykü Akcan – Yerel Yönetimler Sorumlusu
Ali Alp Kolozali – Yerel Yönetimler Sorumlusu
Eda Aşan – Sosyal İşler Sorumlusu
Eser Öktem – Sosyal İşler Sorumlusu
Arif Osum – Dışilişkiler ve Eğitim Sorumlusu
Dilan Aşan – Faal Üye
Yeşim Bozat – Faal Üye
Disiplin Kurulu Üyeleri
Cezar Oransel
Nedret Tümkan
Niyazi Okutan
Mehmet Erenler
Yunus Konaç