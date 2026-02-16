-Akansoy

Genel Kurulda protokol üzerine söz alan CTP Milletvekili Asım Akansoy, Meclis’in 8 saat geç açıldığını belirterek, bunu eleştirdi.

Akansoy, “ucube” diye nitelendirdiği protokolde belirsizlikler ve “gri alanlar” olduğunu, mevzuata ve Anayasaya aykırılıklar bulunduğunu ve protokolün kamu yararını "ciddi anlamda ortadan kaldırdığını" savundu.

Asım Akansoy, komitelerin kendilerine iletilen tasarıları Anayasaya aykırılık görmesi halinde reddedebileceğini ifade ederek, “Komite bu tartışmayı yapmadı…” dedi.

Protokolün Anayasa’nın egemenlik, eşitlik, ekonomik özgürlük, vergilerin yasallığı, yasama yetkisinin devredilmezliği ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde incelenmesi gerektiğini söyleyen Akansoy, “Bu lafımız ‘egemenlik egemenlik’ diyerek yeri göğü inletenleredir…” ifadelerini kullandı.

Asım Akansoy, hükümeti eleştirdiği konuşmasında Türkiye ile protokoller imzalanabileceğini ancak bu protokollerin Kıbrıs Türk halkının beklentilerini karşılama maksadıyla hazırlanması gerektiğini söyledi.

CTP iktidarlarına işaret eden Akansoy, “Biz de protokol imzaladık ama bizim tarafımızdan hazırlanan protokoller KKTC’nin kurumsal yapısını güçlendirmek ve teknik anlamda Türkiye’nin desteğini almak içindi…Bu başka bir şeydir, bugün konuştuğumuz protokol başka bir şeydir…” dedi.

Ülkede bir “protokol düzeni” oluşturulduğunu savunarak, bunun dönüşmesi gerektiğini söyleyen Akansoy, “Bu protokol düzeni dönüşmezse Kıbrıs Türk halkı kendi demokratik değerlerini, siyasi iradesini yapılacak icraatlar yansıtamayacak…” dedi.

Ek protokolün de “hikaye” olduğunu savunan Asım Akansoy, “Bu protokol dayatmadır. Kimsenin Meclis’i itibarsızlaştırmaya, Kıbrıs Türk halkını bu kadar aşağılamaya hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

Akansoy, CTP iktidarında bunun da hesabını soracaklarını söyledi.

-Toros

CTP Milletvekili Fikri Toros da Genel Kurulda söz aldı.

Toros, ülkenin geniş tabanlı internet alt yapısına ihtiyaç duyduğunu, bunu konuşmalarında defalarca dile getirdiğini anımsatarak, “Mevcut durum bizi potansiyelimizin gerisinde bıraktı” dedi.

Evlerdeki internet kalitesinin zafiyetinin ve yavaşlığının bilindiğini de belirten Toros, hükümetin, CTP’nin yatırıma, Türkiye ile protokole, iş birliğine karşı olduğu iddiasında bulunduğunu söyledi.

Fikri Toros, “Bunların hiçbiri doğru değil…Yasal düzenlemelerde, ekonomik kalkınma planlarında, orta vadeli planların ve mali planların yapılmasında CTP’nin vizyonu yadsınamaz..” dedi.

Kıbrıslı Türklerin devletten dışlandıkları 1963’ten beri büyük mücadele yürüttüğünü söyleyen Toros, “Kıbrıslı Türkler kendi ülkelerinde, varlıklarını, emeklerini, kurumsal yapılarını güçlendirme mücadelesi vermektedir… Varoluş mücadelesi budur” dedi.

Toros, ülkenin varlıklarının, emeğinin, sermayesinin, girişimcisinin, alt yapısının dışlanarak başka bir ülkenin şirketine teslim edilemeyeceğini söyleyerek, “Başkalarının zannettiği kadar züğürt, cılız, beceriksiz, kapasitesiz bir alt yapıya sahip değiliz” ifadelerini kullandı.

Toros, protokolün özüne, geniş tabanlı internet ağına karşı olmadıklarını, Meclis’in, halkın, sektördeki paydaşların ve devletin kurumlarının dışlanmış olmasına karşı olduklarını belirtti.

Fikri Toros, “Kabul edin, bu protokolde usul hatası, eşitsizlik, toplumsal varlığımıza, sermayemize, devlet kurumlarımıza tehdit vardır. Kıbrıslı Türklerin verileri başka birilerinin eline geçmektedir…” dedi.